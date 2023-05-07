В МЧС заявили о стабилизации обстановки с пожарами в Свердловской области

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Обстановка с пожарами в Свердловской области стабилизируется, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"Благодаря слаженной и напряжённой работе всех участников тушения пожаров на Среднем Урале удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населённые пункты", - говорится в сообщении.

Борьбу с огнём продолжают более 2,8 тыс. человек и 537 единиц техники.

Губернатор в воскресенье дал ряд поручений главам муниципалитетов в связи с пожарами в Свердловской области.

"Самое главное для нас - обеспечить безопасность жителей, защитить дома от огня, оперативно локализовать очаги возгораний, не допустить дальнейшее разрастание площади пожаров. Мы уже привлекли дополнительные силы и средства тушения. В том числе, авиацию. Я дал поручение привлечь тяжелую технику Минтранспорта, максимально мобилизовать имеющиеся в области ресурсы", - заявил глава региона.

В частности, он поручил, организовать окарауливание лесных пожаров, дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарищ, в том числе с привлечением добровольцев, обеспечить контроль за состоянием ликвидированных лесных пожаров, чтобы не допустить повторных возгораний.

В муниципалитеты, где наиболее сложная ситуация, будут направлены комбинированные дорожные машины - для проливки обочин дорог. В частности, речь идёт о Верхней Пышме, Асбесте, Богдановиче.