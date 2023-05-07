Пожарами в Свердловской области охвачено более 33 тыс. га леса

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Свердловской области за сутки зафиксировано 53 лесных пожара на площади более 33 тыс. га, сообщает департамент информационной политики региона в воскресенье.

"На конец дня 6 мая в Свердловской области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тыс. гектаров леса. За сутки удалось локализовать 15 возгораний. Остановлено распространение крупных пожаров в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Восемь пожаров на площади 759 га удалось полностью ликвидировать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональная группировка сил для борьбы с природными пожарами увеличена до 2,5 тыс. человек, в тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники.

Крупные пожары продолжаются в Артемовском, Талицком районах, где горит более 4 тыс. га леса, в Режевском городском округе - 5,9 тыс. га. В Тугулымском районе - три пожара на общей площади почти 5 тыс. га. Также наблюдаются возгорания в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском и Верхнепышминском районах.

Для борьбы привлечены среди прочего вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200. Также из межрегионального лесопатрульного центра "Север" в Красноярске в область переброшены два вертолета МИ-8.

На всей территории региона действует особый противопожарный режим. Для профилактики возникновения лесных пожаров в Свердловской области до 10 мая приостановлен сезон весенней охоты, с 6 мая запрещено посещение ряда природных и лесных парков, заказников.

Ранее сообщалось, что в свердловском поселке Первомайский загорелся склад с порохом, местные жители эвакуируются.

Из-за пожаров уже эвакуировали жителей села Мостовое, деревень Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Также объявляли эвакуацию в поселках Островное и Зелёный Дол.

Также перебраться в безопасное место предложили уральцам, находящимся в садоводческих товариществах в пригороде Асбеста, Дегтярска, Ревды, Березовского и Артемовского.