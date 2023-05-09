На "Курской" спасли упавшего на рельсы инвалида-колясочника

Движение по "синей" ветке московского метро восстановлено

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мужчину на инвалидной коляске, который упал под поезд на станции метро Москвы "Курская", удалось спасти, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Столичный департамент транспорта проинформировал в своем телеграм-канале, что движение по Арбатско-Покровской линии "вводится в график".

В 21:03 дептранс сообщил об остановке движения поездов на "синей" линии метро от "Партизанской" до "Киевской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По словам собеседника "Интерфакса" в экстренных службах, инцидент произошел на станции "Курская": по неустановленным причинам пассажир упал под прибывающий поезд. Для его спасения пришлось отключить напряжение контактного рельса.

"Длительный сбой на линии был связан с тем, что коляска оказалась под одним вагоном, мужчина - под другим", - уточнил он.

Сбой на синей ветке метро продлился почти час.

Департамент рекомендовал пассажирам, желающим добраться до Парка Победы на Поклонной горе, пользоваться станцией "Кутузовская" МЦК и станцией "Парк Победы" Солнцевской линии, а в 21:26 сообщил о пуске 74 компенсационных автобусов по маршруту КМ, следующих от станции "Курская" до станции "Партизанская".

Пассажирам также рекомендовали пользоваться МЦК, Кольцевой, Большой кольцевой и Сокольнической линиями метро, Казанским направлением железной дороги и наземным транспортом.

Устранен сбой на восточном участке Арбатско-Покровской линии, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.