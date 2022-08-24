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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

На подконтрольной РФ территории Запорожской области произошло покушение на чиновника

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На подконтрольной России территории Запорожской области совершено покушение на главу временной администрации поселка городского типа Михайловка Ивана Сушко, сообщили "Интерфаксу" во временной администрации области.

"Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

Сушко погиб, уточнил в Telegram член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

С начала лета было совершено несколько покушений на чиновников в Запорожской и Херсонской областях.

Хроника 24 февраля – 24 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Украина Иван Сушко Михайловка
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