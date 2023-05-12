И.о. замминистра строительства Запорожской области ранен в результате покушения

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - И.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области в пятницу пострадал в результате покушения с использованием взрывчатки, сообщается на сайте СК России.

"12 мая 2023 года в мусорной урне, расположенной у подъезда многоквартирного дома в городе Мелитополе, неустановленное лицо заложило самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда и.о. заместителя министра выходил из подъезда. В результате мужчине причинены мино-взрывные травмы", - говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).