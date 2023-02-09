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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Задержаны подозреваемые организаторы покушения на замначальника ГАИ Бердянска

Их также подозревают в совершении неудавшегося покушения на коменданта города и подготовке покушения за замглавы администрации Бердянска

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Задержаны подозреваемые в организации нескольких покушений в Бердянске Запорожской области, сообщил журналистам представитель спецслужб.

"Установлены исполнитель и соучастники убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта Бердянска Артема Бардина. Также члены группы причастны к подготовке убийства заместителя мэра города Олега Бойко и его супруги, а также взрыва в представительстве партии "Единая Россия", - сказал он.

По его словам, подозреваемые также готовили покушение на заместителя главы администрации Бердянска Павла Ищука, это нападение предотвращено.

Задержанные также показали схрон, который планировали использовать для нападения на одного из бывших сотрудников СБУ.

Все фигуранты оказались жителями Бердянска. Они задержаны и дают признательные показания.

Замначальника ГИБДД Бердянска Колесников погиб в августе 2022 года после взрыва самодельного устройства, закрепленного на дереве. В сентябре был взорван автомобиль коменданта города Бардина, тогда же было совершено двойное убийство: расстреляли заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жену Людмилу - председателя избирательной комиссии.

Бердянск Украина Запорожская область Александр Колесников Артем Бардин Олег Бойко Павел Ищук
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