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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Песков заявил, что РФ в ходе СВО пытается беречь жизни людей и сохранять инфраструктуру

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российским военным в ходе специальной военной операции удалось "изрядно потрепать военную машину Украины", а темпы продвижения невысоки, так как РФ не стремится полностью разрушать инфраструктуру, пытается беречь жизни людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Освобождены значительные территории на Донбассе (...) Удалось изрядно потрепать военную машину Украины, потому что демилитаризация Украины была заявлена как очень важная цель СВО", - сказал он в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская).

"Вы скажете, почему русские так медленно действуют. Потому что русские не ведут войну. Вести войну - это совсем другое дело. Это полной уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов (...). "Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру. И второе - мы пытаемся сохранять человеческие жизни", - добавил Песков.

Он отметил, что в РФ не сомневаются в успехе штурма Артемовска. "Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят, дальше он будет удерживаться", - сказал собеседник телеканала.

"Не хотел бы комментировать ход самой специальной военной операции, потому что по нашим правилам это исключительно прерогатива министерства обороны. Но я вам могу сказать только одну вещь: что действительно очень эмоциональная обстановка. Там ведутся очень тяжелые наступательные действия. Это очень сильный укрепрайон. И там сосредоточена огромная группировка вооруженных сил Украины, которая постоянно получает подпитку, в том числе иностранной техникой, иностранными боеприпасами и так далее. И поэтому эмоции там конечно зашкаливают", - сказал пресс-секретарь президента России, говоря об обстановке в Артемовске.

По его словам, РФ удалось частично решить задачи, поставленные в рамках СВО, однако некоторые цели еще не достигнуты.

"Вы видите, что продолжатся обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов. Поэтому, конечно, противника нужно отодвинуть на значительное расстояние, и поэтому операция будет еще продолжаться", - заявил Песков.

Дмитрий Песков
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