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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Состояние Прилепина оценивается как нормальное, но из больницы его пока не выписывают

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Состояние здоровья писателя Захара Прилепина оценивается как нормальное, но его выписка из больницы пока не планируется, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос о состоянии здоровья Прилепина.

Он также сообщил, что выписка его из больницы пока не планируется.

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6 мая Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

В тот же день полиция задержала подозреваемого - 30-летнего Александра Пермякова. На кадрах распространенного Следственным комитетом России видео он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами.

"В 2022-м заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства - дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами", - сказал Пермяков.

8 мая Семеновский райсуд Нижегородской области арестовал Пермякова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статьям 205 (теракт) и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Хроника 06 – 11 мая 2023 годаПокушение на Захара Прилепина
Михаил Мурашко Захар Прилепин Минздрав
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