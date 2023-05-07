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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Подозреваемый в подрыве машины Прилепина пытался убедить полицию, что "ловил куропаток"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции, задержавшие подозреваемого по делу о подрыве машины писателя Захара Прилепина, сообщили, что тот сразу вызвал у них подозрение.

По словам участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Дмитрия Воеводина, которые приводит в воскресенье пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области, мужчина был замечен, когда выходил из лесного массива около деревни Козлово Семеновского городского округа.

"Данный человек вышел (из леса - ИФ), был остановлен сотрудниками полиции. Была установлена его личность. Вызвал данный человек у нас подозрение. Изначально он говорил вещи, которые не являются действительностью: что он на пруду в данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было, куропаток там тоже не было", - сказал Воеводин.

В свою очередь старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Семеновскому городскому округу майор полиции Александр Соколов сообщил, что мужчину попросили предоставить документы и содержимое карманов.

"В кошельке у него было два паспорта - один Украины, а другой российский. Мы стали с ним разговаривать, разговаривать, и он все-таки сознался. Конечно, были применены спецсредства к нему, он был посажен в автомобиль и доставлен в отдел полиции", - сказал он.

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В минувшую субботу Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

Прилепин был госпитализирован в нижегородскую больницу и прооперирован. Его состояние оценивается как стабильное.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "теракт". Задержанный по подозрению в теракте сознался в преступлении, он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Хроника 06 – 07 мая 2023 годаПокушение на Захара Прилепина
Захар Прилепин Нижегородская область МВД РФ
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