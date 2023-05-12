Прилепину провели второй этап операции по фиксации переломов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде врачи успешно провели писателю Захару Прилепину второй этап операции по фиксации переломов ног, сообщила его пресс-служба. Он получил травмы при подрыве его машины 6 мая.

"Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения", - говорится в сообщении.

Состояние Прилепина "стабильное, на данный момент он введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза", добавили в пресс-службе.

Ближайшие дни он будет оставаться в палате интенсивной терапии, это решение врачи приняли ради скорейшего послеоперационного восстановления.

Машина Прилепина взорвалась во время движения, когда он находился в семейной поездке. Водитель погиб, писатель был ранен. Подозреваемый в подрыве был задержан в тот же день. На видео, который распространил СКР, 30-летний Александр Пермяков сообщил, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.