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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Прилепину провели второй этап операции по фиксации переломов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде врачи успешно провели писателю Захару Прилепину второй этап операции по фиксации переломов ног, сообщила его пресс-служба. Он получил травмы при подрыве его машины 6 мая.

"Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения", - говорится в сообщении.

Состояние Прилепина "стабильное, на данный момент он введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза", добавили в пресс-службе.

Ближайшие дни он будет оставаться в палате интенсивной терапии, это решение врачи приняли ради скорейшего послеоперационного восстановления.

Машина Прилепина взорвалась во время движения, когда он находился в семейной поездке. Водитель погиб, писатель был ранен. Подозреваемый в подрыве был задержан в тот же день. На видео, который распространил СКР, 30-летний Александр Пермяков сообщил, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

Хроника 06 – 12 мая 2023 годаПокушение на Захара Прилепина
Нижний Новгород Прилепин Захар
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