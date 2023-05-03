Путин поддержал намерение нижегородского губернатора пойти на второй срок

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с президентом РФ Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на рабочей встрече с президентом проинформировал Владимира Путина о социально-экономическом развитии региона, а также сообщил ему о планах пойти на второй губернаторский срок. Президент одобрил это решение, следует из расшифровки на сайте Кремля.

Никитин напомнил, что в сентябре 2023 года у него завершится пятилетний срок на посту главы региона. Он добавил ,что хотел бы продолжить работу с учетом намеченных планов и "видения будущего".

Путин ответил, что "все зависит прежде всего от позиции людей – нижегородцев и всех жителей области", но добавил, что избиратели имеют возможность оценить результаты работы Никитина. Сам президент назвал эти результаты "очевидно положительными", отметил, что работа в регионе "выстроена системно, ритмично", и выразил надежду, что избиратели Никитина поддержат.

Глеб Никитин руководит Нижегородской областью с сентября 2017 года. Сначала он был врио губернатора, через год выиграл выборы. До этого он занимал высокие должности в федеральном Минпромторге и Росимуществе. До прихода в Росимущество в 2004 году он несколько лет работал в комитете по управлению городским имуществом Петербурга.