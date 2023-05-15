Глава МЧС призвал власти регионов подробно информировать погорельцев

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Администрации регионов, пострадавших от масштабных пожаров, должны подробно информировать людей о ситуации, о мерах, предпринимаемых властями для поддержки пострадавших, сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков. Он находится в поездке в Тюменской области.

"Основная задача администрации - собрать всех пострадавших людей и донести максимально подробно информацию, и, может быть, не один раз оказать информационную поддержку, - сказал он. - Если нет доверия к администрации, то они (граждане - ИФ) все скажут министру".

"В Тюменской области мы видим хорошую работу администрации. Людям было все понятно, вопросов и сложностей не было видно", - сказал Куренков по итогам общения с пострадавшими от пожаров.

Как сообщил губернатор региона Александр Моор, все положенные выплаты пострадавшим от пожаров уже оформлены, в ближайшее время они поступят гражданам.

Глава МЧС похвалил пожарных, которые тушили крупный пожар в селе Успенка.

"Я доволен результатом работы пожарных, они молодцы. Люди, с которыми мы сегодня встречались, благодарили их за хорошую работу, пожарные будут поощрены", - сказал министр.

В Курганской и Тюменской областях сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Министром принято решение продлить дежурство дополнительной группировки с использованием авиации.

Куренков прибыл в Тюменскую область, чтобы проконтролировать оказание помощи населению, пострадавшему от природных пожаров.

В начале мая крупные ландшафтные пожары произошли в населенных пунктах Тюменского района (граничит с областным центром) - селах Салаирка, Успенка, деревне Речкина и поселке Богандинском.

С 7 мая из-за природных пожаров в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.