Из тайника в Подмосковье изъяли мины в ходе следствия по делу о теракте против Прилепина

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Следствие по делу о теракте против писателя Захара Прилепина изъяло мины из тайника в Подмосковье, сообщил председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин.

"Нашли мы тайник в Московской области, где были эти боеприпасы - мины", - сказал Бастрыкин в четверг на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По его словам, задержанный по подозрению в теракте против Прилепина Александр Пермяков - "специально подготовленный человек, у которого были соучастники", их личности устанавливаются.

6 мая Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

В тот же день полиция задержала подозреваемого - 30-летнего Пермякова. На кадрах распространенного Следственным комитетом России видео он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами.

"В 2022-м заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства - дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами", - сказал Пермяков.

8 мая Семеновский райсуд Нижегородской области арестовал Пермякова на два месяца.

Ему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ (теракт) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).