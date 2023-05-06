Нижегородский губернатор сообщил, что при взрыве машины Прилепина погиб его помощник

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, погибший в результате взрыва машины писателя Захара Прилепина, был его помощником, сообщил в субботу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сейчас разбираются правоохранители с обстоятельствами и причинами произошедшего. Один человек погиб, это помощник и соратник Захара. Выражаем соболезнования", - сказал он в своем телеграм-канале.

"Что касается Захара, он в относительном порядке, медики занимаются его здоровьем. Все необходимое делается, держим ситуацию на контроле, - добавил Никитин. - Захару желаем скорейшего выздоровления, держаться".

Как сообщалось, 6 мая в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. В результате происшествия писатель получил ранение, а его водитель погиб.

Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда случился взрыв. По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

Следствие квалифицировало произошедшее как теракт (статья 205 УК РФ).

Полицейские по "горячим следам" задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля.