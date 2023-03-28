Фальков пообещал, что базовое высшее образование в IT можно будет получить за четыре года

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Обучающиеся на IT-специальностях в новой системе высшего образования могут получить базовое высшее образование за четыре года, сообщил через пресс-службу глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"При формировании сроков получения базового высшего образования необходимо принимать во внимание потребности работодателей. Например, по данным представителей IT-сферы, для приобретения профессии достаточно четырехлетнего обучения. Тогда как ряд инженерно-технических и естественно-научных отраслей требуют более длительной подготовки - от 5 до 6 лет", - сказал он.

Кроме того, действующий перечень специальностей и направлений подготовки будет трансформирован под текущие реалии, пообещал министр.

Он напомнил, что в новой системе высшего образования любой студент сможет бесплатно пройти углубленную подготовку. "В новой системе все, кто получает базовое высшее образование, смогут поступать на бюджет в магистратуру, аспирантуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку", - подчеркнул министр.

Работа по совершенствованию системы высшего образования ведется в соответствии с потребностями рынка труда, социально-экономическими запросами и геополитическими условиями.

21 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. По его словам, согласно новой системе высшего образования, сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

После этого Фальков сообщил, что вузы под контролем министерства в ближайшее время разработают и представят соответствующие новые образовательные программы.