Минобрнауки РФ рассчитывает начать апробацию новой системы образования уже в этом году

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Новая система высшего образования может быть апробирована уже в этом году, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Чтобы посмотреть, как эти подходы и новые наработки реализуются, важно всегда провести пилотную апробацию на нескольких вузах. Желательно, чтобы это были вузы из разных регионов, разные вузы - технические, классические университеты, и такая работа уже в этом году, мы планируем, что начнется", - сказал Фальков на пресс-конференции в четверг.

По словам министра, ключевым при переходе на новую систему станет приемная кампания 2024 года.

Фальков также заявил, что все права студентов при переходе на новую систему образования будут сохранены.

"При переходе на новую национальную систему права студентов будут сохранены, им будет предоставлена возможность завершить обучение по той же образовательной программе, на которую они поступили", - сказал министр.

Он добавил, что также будут сохранены все права граждан, имеющих дипломы о высшем образовании.

Ранее Фальков сообщал, что в новой системе будет три ступени образования. В базовое высшее образование предлагается выделить бакалавриат/специалитет (4-6 лет), в специализированное - магистратуру (1-2 года), ординатуру, ассистентуру-стажировку. Аспирантура (адъюнктура) выделяется в отдельную ступень.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля текущего года в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием.

По его словам, согласно новой системе высшего образования, сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.