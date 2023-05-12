Минобороны РФ сообщило об отражении наступательных действий ВСУ на соледарском направлении

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На соледарском направлении вооруженные силы Украины предприняли 26 атак, прорывов обороны российских войск не допущено, заявили в Минобороны РФ.

"На соледарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95 километров", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

По его словам, в атаках подразделений ВСУ были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

"Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено", - заявил Конашенков.

Штурмовые отряды при поддержке Воздушно-десантных войск ведут бои в западной части Артёмовска (Бахмута), сообщил он.

По словам Конашенкова, "за прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи".

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

"Южная" группировка российских войск для повышения устойчивости обороны на малоильиновском направлении заняла рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщил Конашенков, в отражении атак ВСУ были задействованы военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.

"Уничтожено более 540 украинских военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники", - заявил представитель военного ведомства.

По данным Конашенкова, всего на донецком направлении общие потери ВСУ составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании.

Российские военные в районе Часового Яра в ДНР сбили украинский истребитель Су-27, а также уничтожили склад артиллерийских боеприпасов возле Авдеевки, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

В течение ночи в ЛНР ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.

Уничтожено хранилище топлива армии Украины в районе Запорожья. В районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Никополь Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", - сказал Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок российских войск за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.

Конашенков сказал, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган". По его данным, уничтожены 25 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

По направлениям

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: более 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы.

По данным Конашенкова, на данном направлении потери армии Украины за сутки составили: более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М109 Paladin производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой народной республики", - заявил представитель военного ведомства.

"Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сказал он.

Конашенков сообщил, что на херсонском направлении "в результате огневого поражения в течение последних суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация"".