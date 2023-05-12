Прокурор просит для актрисы Дрожжиной 6 лет колонии за махинации с имуществом актера Баталова

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит суд назначить актрисе Наталье Дрожжиной наказание в виде шести лет лишения свободы и ее мужу Михаилу Цивину - семь лет лишения свободы по делу о хищении недвижимости и денег артиста Алексея Баталова, сообщает прокуратура Москвы в пятницу.

"В судебных прениях государственный обвинитель прокуратуры Центрального административного округа просил суд признать подсудимых виновными и назначить наказание: Михаилу Цивину - семь лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей, Наталии Дрожжиной - шесть лет лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Для еще одного фигуранта дела, нотариуса Дмитрия Бублии, прокурор запросил пять лет лишения свободы со штрафом 300 тыс. руб. и запрет заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий, сроком на три года.

Гособвинение просит отправить фигурантов дела в колонию общего режима. Дрожжину и Бублия обвинение просит взять под стражу в зале суда.

Цивин и Дрожжина обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Бублию предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества). В ходе судебного следствия вину они не признали, отмечают в прокуратуре.

Суть обвинения с ущербом на 57 млн рублей

По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи.

"Добившись доверительных отношений, обвиняемые, обладая достоверной информацией о наличии у последних на расчетных счетах значительных сумм денежных средств, а также недвижимого имущества, обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей", - пояснили в надзорном ведомстве.

Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к ранее знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры.

"При этом они предоставили Бублию сведения об объектах недвижимости, а также данные о рентополучателе и рентодателе. Он, действуя умышленно, вопреки задачам своей деятельности, обеспечил изготовление и удостоверение договоров, передал их обвиняемым, которые осуществили регистрацию перехода права собственности на долю в квартире и нежилое помещение на ул. Серафимовича, а также на квартиру в 1-м Самотечном переулке", - сказали в прокуратуре.

В результате этих действий потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.