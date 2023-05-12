Минцифры может изменить подход к определению зарплаты для аккредитации IT-компаний

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ рассчитывает летом проработать вопрос об изменении подхода к оценке средней заработной платы в IT-компании для получения ею аккредитации. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы, я надеюсь, летом, после завершения аккредитации, все-таки сформулируем подход, который будет комбинированным", - сказал Шадаев в пятницу на вебинаре, посвященном аккредитации IT-компаний.

Сегодня Минцифры открыло форму для аккредитации IT-компаний, сведения необходимо представить до 1 июня.

Так министр прокомментировал просьбу об изменении методики расчета заработной платы. Как пояснил глава отраслевого сообщества "MIT – Мы и ИТ", предприниматель Евгении Титаренко, налоговая служба в этом случае считает каждого сотрудника, даже работающего не на полную ставку, как полную штатную единицу, из-за чего некоторые IT-компании не попадают в установленные критериями для аккредитации "зарплатные коридоры".

По словам министра, предполагается в будущем дать возможность предоставлять такую информацию отдельно. "Мы дадим возможность подавать эту информацию, и дальше будем уже искать форму, в которой будет это учитываться при принятии решения (об аккредитации - ИФ). Здесь мы должны с налоговой это согласовать", - сказал Шадаев.

"Мы подтверждаем, что сейчас не совсем в данном случае используется подход, который учитывает все нюансы. В этом смысле больше справедливости нужно, будем искать решение", - добавил он.

В ходе вебинара Шадаев сообщил, что "значимое количество компаний" не соответствует средним уровням по зарплате, необходимым для получения аккредитации, но у большинства из них отставание около 10%, которое может быть устранено дополнительными выплатами сотрудникам.

Аккредитация российских IT-компаний осуществляется Минцифры РФ. Компании, получившие аккредитацию, могут претендовать на получение мер господдержки (пониженная ставка страховых взносов, налоговые льготы, льготные кредиты, освобождение от проверок и т.д.). Подтверждением наличия у IT-компании госаккредитации является запись в реестре аккредитованных ИТ-компаний. Аккредитацию могут получить компании, имеющие профильный IT-ОКВЭД в качестве основного; доля выручки компании от деятельности в IT-сфере должна быть не менее 30%; средняя заработная плата работников должна быть не менее средней по стране или субъекту, в котором зарегистрирована организация. Также предусмотрен упрощенный порядок получения госаккредитации и отдельный порядок для стартапов.