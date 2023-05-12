Санкт-Петербургский городской суд получил дело ученого Маслова о госизмене
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал дело в отношении ученого Анатолия Маслова, возбужденное по статье о госизмене (ст. 275 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Материалы дела, содержащие гриф "Совершенно секретно", переданы судье.
Маслов находится под стражей.
Как сообщалось, Анатолий Маслов, будучи старшим научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, был задержан по подозрению в госизмене в начале июля 2022 года.