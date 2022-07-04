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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

В Кремле переадресовали к правоохранителям вопрос о смерти ученого Колкера

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Кремле отказались комментировать ситуацию, связанную с арестом по обвинению в госизмене и смертью ученого Дмитрия Колкера, переадресовав вопрос судебным и правоохранительным органам.

На вопрос журналистов, допустим ли арест обвиняемого в последней стадии тяжелого заболевания, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это целиком и полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не может это комментировать".

Накануне стало известно, что новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер, помещенный под арест в Москве по уголовному делу о государственной измене, скончался в реанимации столичной больницы №29.

О задержании Колкера сообщалось на прошлой неделе. По данным семьи ученого, после ареста с санкции суда в Новосибирске он был доставлен в Москву.

Семья также обращала внимание, что Колкер страдал раком в тяжелой стадии и был задержан в больнице.

Дмитрий Песков Дмитрий Колкер
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