Суд начал рассмотрение дела о госизмене томского ученого Луканина

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Томский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела физика из Томска Александра Луканина, обвиняемого в государственной измене.

"В Томском областном суде рассматривается дело по статье 275 УК РФ в отношении Александра Луканина", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного суда.

Согласно данным суда, дело поступило туда 16 июня, первое заседание состоялось 12 июля, следующее назначено на 19 июля.

Как сообщалось, Луканина задержали осенью 2020 года, ему вменяется государственная измена (статья 275 УК РФ). Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что ученого "подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья". По некоторым данным, речь может идти о Китае.

Суд в Москве арестовал ученого, затем срок ареста продлевали.

В течение нескольких дней после задержания и ареста местонахождение Луканина было неизвестно ни его семье, ни защите, ни журналистам. Позднее его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы в московском СИЗО "Лефортово" .