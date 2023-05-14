Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 мая

Ответ Пескова на обвинения РФ во вмешательстве в выборы президента Турции, ликвидация открытого горения на заводе в Тольятти, победа певицы Лорин на "Евровидении-2023"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Песков заявил, что РФ не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы президента Турции. Он добавил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой и с уважением отнесется к выбору турецкого народа.

- Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 20 тысяч кв. м на заводе в Тольятти. Для тушения пожара были привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань".

- Певица Лорин из Швеции выиграла "Евровидение-2023". Она набрала 583 балла. Второе место получил исполнитель из Финляндии Кяарийя, набравший 526 баллов. Третье место заняла певица из Израиля Ноа Кирель c 362 баллами.

- Израиль и палестинцы продолжили обстрелы на фоне сообщений о соглашении о прекращении огня. Палестинская группировка "Исламский джихад" взяла на себя ответственность за запуск ракет из сектора Газа, Израиль в ответ нанес авиаудары.

- Алиев прибыл с визитом в Брюссель. Он уже провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. На 14 мая у президента Азербайджана запланированы переговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и премьером Армении Николом Пашиняном.