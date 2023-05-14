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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Превышения ПДК после пожара на заводе "Феррони" в Тольятти не зафиксировано

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Экологическая лаборатория не выявила превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в Комсомольском районе Тольятти, где всю ночь горел завод "Феррони", сообщает в телеграм-канале мэр города Николай Ренц.

"Превышений ПДК в отобранных пробах не зафиксировано. Отбор проб воздуха в Комсомольском районе осуществляла передвижная экологическая лаборатория", - уточнил он.

Ренц также отметил, что сотрудники МЧС продолжают проливку производственных помещений на заводе "Феррони".

По данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области, совместно с Центром гигиены и эпидемиологии организованы исследования атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на границе с ближайшей жилой застройкой с подветренной стороны. "Пробы находятся в работе. Жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали", - уточняется в сообщении.

Информация о возгорании в покрасочном цехе на тольяттинском заводе "Феррони" поступила в 22:22 (21:22 по Москве). Площадь, пройденная огнем, стремительно достигла 20 тыс. кв. метров, площадь обрушения составила 5 тыс. кв. метров.

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О локализации объявлено в 03:46 (02:46 по Москве). Открытое горение ликвидировано в 06:45 (05:45 по московскому времени).

Для борьбы с огнем были привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань". Погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара считается нарушение технологического процесса. Прокуратура проводит проверку.

Сообщалось, что завод по производству входных металлических дверей "Феррони" начал работать в сентябре 2021 года на бывшей территории обанкротившегося "АвтоВАЗагрегата", ранее одного из крупнейших поставщиков комплектующих для "АвтоВАЗа".

Тольятти Феррони Николай Ренц Роспотребнадзор
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