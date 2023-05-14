Власти запорожского города Пологи сообщили об ударе по заводу со стороны ВСУ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня по заводу в городе Пологи недалеко от линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщили журналистам в администрации города.

"Около 16:30 по московскому времени ВСУ в очередной раз нанесли ракетный удар по маслоэкстракционному заводу в городе Пологи. Зафиксировано шесть попаданий. Предварительно, обстрел велся из РСЗО "Град". Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщили там.

В администрации добавили, что предприятие не представляет никакой военной угрозы. Также там отметили, что украинские военные усилили обстрелы объектов сельскохозяйственного и продовольственного назначения.

Власти Запорожской области продолжают перемещение жителей из опасных населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения в более безопасные районы.