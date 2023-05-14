Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Власти запорожского города Пологи сообщили об ударе по заводу со стороны ВСУ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня по заводу в городе Пологи недалеко от линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщили журналистам в администрации города.

"Около 16:30 по московскому времени ВСУ в очередной раз нанесли ракетный удар по маслоэкстракционному заводу в городе Пологи. Зафиксировано шесть попаданий. Предварительно, обстрел велся из РСЗО "Град". Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщили там.

В администрации добавили, что предприятие не представляет никакой военной угрозы. Также там отметили, что украинские военные усилили обстрелы объектов сельскохозяйственного и продовольственного назначения.

Власти Запорожской области продолжают перемещение жителей из опасных населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения в более безопасные районы.

Запорожская область Пологи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 14 мая

Покушение на Захара Прилепина

Пресс-служба Прилепина сообщила, что врачи обсуждают вопрос о еще одной операции

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Превышения ПДК после пожара на заводе "Феррони" в Тольятти не зафиксировано

Превышения ПДК после пожара на заводе "Феррони" в Тольятти не зафиксировано

Площадь пожара на заводе по производству дверей в Тольятти увеличилась до 20 тысяч кв. м

Песков заявил, что РФ не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы президента Турции

Что произошло за день: суббота, 13 мая

Один человек пострадал после крушения вертолета в Брянской области

Женщина и ребенок стали жертвами обстрела Донецка

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });