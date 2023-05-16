Роспотребнадзор отметил снижение почти на треть заболеваемости COVID-19 за неделю

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 15%, заболеваемость коронавирусной инфекцией - снизилась на 28%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 19-й неделе 2023 года на территории РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15,4%, зарегистрировано свыше 436,6 тысячи случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 15%", - сообщили в ведомстве.

Заболеваемость COVID-19 "снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 28%, зафиксировано 18,9 тысячи случаев", добавили в пресс-службе. Преобладающими остаются подварианты штамма "Омикрон".