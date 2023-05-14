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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В России за сутки коронавирусом заболели 2 996 человек

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 2 996 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 332 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 45,1%.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение - в 57 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах России.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 3 027 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 31.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 25 человек, накануне сообщалось о 27 умерших.

Как сказали в штабе, выздоровели за сутки 3 493 человека, или на 30,4% меньше в сравнении с 13 мая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 898 376 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 710 умерших и 22 320 310 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 14 мая 2023 годаПандемия коронавируса
РФ коронавирус
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