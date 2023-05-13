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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Около трех тысяч человек заболели COVID-19 за сутки в РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 027 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций за сутки составило 605 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 30%.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 21 субъекте РФ, снижение - в 54 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах России.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 3 111 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 84.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 27 человек, накануне сообщалось о 28 умерших.

Выздоровело за сутки 5 022 человека, или на 4,4% меньше в сравнении с 12 мая, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 895 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 685 умерших и 22 316 817 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 13 мая 2023 годаПандемия коронавируса
РФ коронавирус
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