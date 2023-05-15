Думский комитет по законодательству одобрил поправки о выборах при военном положении

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил поправки в избирательное законодательство, которые прописывают порядок проведения выборов при введении военного положения.

В таком случае губернатор будет вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центризбирком предложение о проведении выборов на территории субъекта, говорится в поправках. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления такого предложения должен провести консультации с Минобороны и ФСБ, и по итогам принять решение о назначении или неназначании выборов. Допускается при этом возможность сокращения сроков избирательных действий. Также предусматривается, что "законодательством РФ о выборах и референдумах могут быть установлены иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения".

Одобрены и ряд других поправок, касающихся законов о выборах. В частности, согласно поправкам, кандидатам и партиям нельзя будет проводить агитацию с использованием сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

При проведении выборов в федеральные органы госвласти и президентских выборов органы местного самоуправления смогут выделять из бюджета региона, местного бюджета средства на оказание содействия в подготовке и проведении выборов (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в информировании избирателей, говорится в поправках.

Кроме того, предлагается разрешить кандидатам распространять агитационные материалы, изготовленные для избирательной компании, стоимость которых не превышает 2% величины прожиточного минимума в целом по стране на душу населения за единицу продукции, сейчас 2% - это 276 рублей на единицу продукции. В действующем законе прописано ограничение в 100 рублей.

Поправки также предлагают установить минимальный размер добровольных пожертвований на выборы от граждан и юрлиц - он не может быть больше 3% от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России.

Согласно поправкам, списки избирателей в случае их составления или уточнения могут теперь быть изготовлены в электронном виде и подписаны электронными подписями председателя, секретаря участковой комиссии

Также предусматривается, что при подсчете голосов от СМИ могут присутствовать только журналисты, которые оформлены по трудовому договору; не смогут те, кто работают по гражданско-правовому договору.

Поправки одобрены к законопроекту № 324172-8 об изменениях избирательного законодательства, который был внесен в Госдуму 28 марта. В частности, он предусматривает образование экстерриториальных участков для голосования на выборах, исключение понятия "открепительные удостоверения". В первом чтении законопроект был принят 18 апреля.

Авторами проекта закона стали председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также ряд других депутатов в том числе от фракций ЛДПР и "Новые люди".