Комитет Госдумы одобрил штрафы для банков за использование иностранных мессенджеров

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на использование иностранных мессенджеров.

"Полагаем, что предлагаемые законопроектом положения будут способствовать повышению степени защиты персональных данных граждан, финансовой информации, данных о переводах денежных средств", - говорится в заключении комитета.

Законопроект № 337250-8 может быть рассмотрен в первом чтении 18 мая. Группа депутатов его внесла в парламент в апреле.

Он предусматривает внесение в КоАП новой статьи, в которой устанавливается ответственность за незаконное использование иностранных мессенджеров: штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 700 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению дел предлагается наделить судей, а по составлению протоколов по ним - чиновников Роскомнадзора.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

В 2022 году был принят закон, который с 1 марта 2023 года запретил банкам и некредитным финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам ряда информации. Авторами инициативы были депутаты Антон Горелкин и Александр Хинштейн.

Речь идет о запрете на использование иностранных мессенджеров для банков и некредитных финансовых организаций (профучастники рынка ценных бумаг, управляющие компании, инвестфонды, НПФ, депозитарии и т.д.).

Иностранные мессенджеры нельзя использовать для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, для передачи данных о переводах денежных средств при безналичных расчетах. Под запрет также подпала передача сведений, необходимых для осуществления платежей, и сведений о счетах и вкладах граждан России в банках.

Запрещено использование иностранных мессенджеров для проведения разного рода форм безналичных расчетов.

Под действие запрета также попали компании с участием государства выше 50%, участники национальной платежной системы.