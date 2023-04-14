Штрафы для банков за работу через иностранные мессенджеры могут составить до 700 000 рублей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на использование иностранных мессенджеров для передачи персональных данных россиян и данных о переводах.

Законопроект № 337250-8 в палату 14 апреля семь депутатов во главе с зампредом думского комитета по информационной политике Антоном Горелкиным.

"Принятие указанного положения обусловлено необходимостью защиты персональных данных граждан РФ, данных о переводах денежных средств", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает дополнить КоАП статьей, в которой предусмотрены штрафы за незаконное использование иностранных мессенджеров: штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 до 700 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению дел предлагается наделить судей, а по составлению протоколов по ним - должностных лиц Роскомнадзора.

В декабре 2022 года Дума приняла закон, который с 1 марта 2023 года запретил банкам и некредитным финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам ряда информации. Речь идет о запрете на использование иностранных мессенджеров для банков и некредитных финансовых организаций (профучастники рынка ценных бумаг, управляющие компании, инвестфонды, НПФы, депозитарии и т.д.)

Иностранные мессенджеры нельзя использовать для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, для передачи данных о переводах денежных средств при безналичных расчетах. Под запрет также подпала передача сведений, необходимых для осуществления платежей и или сведений о счетах и вкладах граждан России в банках.

Запрещено использование иностранных мессенджеров для проведения разного рода форм безналичных расчетов.

Под действие запрета также подпали компании с участием государства выше 50%, участники национальной платежной системы.