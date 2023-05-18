Дума одобрила в I чтении штрафы для банков за использование иностранных мессенджеров

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на использование иностранных мессенджеров.

Законопроект № 337250-8 в апреле был внесен в Госдуму группой депутатов.

КоАП дополняется новой статьей, в которой устанавливается ответственность за незаконное использование иностранных мессенджеров: штраф для должностных лиц может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Полномочиями по рассмотрению дел предлагается наделить судей, а по составлению протоколов по ним - должностных лиц Роскомнадзора.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

"Переписка чиновников в WhatsApp она будет подпадать под наказание в соответствии с этим законопроектом?" - поинтересовался в ходе заседания депутат Алексей Куринный.

"На кого это распространятся. Как сказано в 149 ФЗ это - банки, государственные органы, в рамках выполнения государственного контракта, муниципального контракта. Если говорить о банках, то это - финансовая информация. Основание для штрафа, на мой взгляд, загрузка юридически значимой, финансовой информации на сервер иностранной платформы", - пояснил один из авторов законопроекта депутат Антон Горелкин.

Он отметил, что государственные служащие должны очень внимательно подходить к своей рабочей коммуникации. "Я надеюсь, что наши государственные служащие - это мыслящие люди и понимают, какая информация может быть чувствительной и интересной для иностранных спецслужб", - сказал Горелкин.

"Что касается граждан - физических лиц, их коммуникация не попадает под регулирование. Личная коммуникация государственных служащих также никоим образом не попадает под регулирование этого закона", - добавил он.

Как сообщалось, в декабре 2022 г. депутаты Госдумы приняли закон, который с 1 марта 2023 г. запретил банкам и некредитным финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам определенной информации. Авторами поправок выступили депутаты Антон Горелкин и Александр Хинштейн.

Речь идет о запрете на использование иностранных мессенджеров для банков и некредитных финансовых организаций (профучастники рынка ценных бумаг, управляющие компании, инвестфонды, НПФ, депозитарии и т.д.).

Иностранные мессенджеры нельзя использовать для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, для передачи данных о переводах денежных средств при безналичных расчетах. Под запрет также подпала передача сведений, необходимых для осуществления платежей, и сведений о счетах и вкладах граждан России в банках.

Запрещено использование иностранных мессенджеров для проведения разного рода форм безналичных расчетов.

Под действие запрета также подпали компании с участием государства выше 50%, участники национальной платежной системы.

Согласно перечню, размещенному на сайте Роскомнадзора, по состоянию на 1 марта 2023 г. к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat. " Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности", - говорится на сайте Роскомнадзора.

"Мы видим, что реализация законопроекта уже оказывает позитивный эффект на развитие отечественных сервисов. В частности, один крупный банк, который развивал свой функционал на основе иностранного мессенджера, перешел на отечественное решение и привлекает аудиторию на отечественную платформу и это очень хорошо. Зачем нашим банкам в текущих условиях вкладываться в развитие иностранной цифровой инфраструктуры, нам необходимо с учетом тех вызовов, которые стоят перед нами, перед страной, развивать отечественную цифровую инфраструктуру", - сказал в ходе заседания Горелкин.