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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

ВТБ ждет решения Роскомнадзора по онлайн-банку в Telegram

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ ждет решения Роскомнадзора о возможности дальнейшей работы его онлайн-банка в Telegram, пока продолжает обслуживать клиентов в мессенджере, сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников.

ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram в январе. Он служит альтернативой мобильному приложению банка, которое было удалено из AppStore и Google Play после введения блокирующих санкций США против ВТБ. Работа банка в Telegram была поставлена под вопрос после вступления 1 марта в силу закона, запрещающего финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных поручений, информации о переводах и других данных.

"По работе сервиса онлайн-банк в Telegram мы ждем финального решения со стороны Роскомнадзора. Ранее мы передали коллегам технические подробности нашего Telegram-банка, в режиме диалога обсуждаем все особенности сервиса. Сейчас ожидаем их решения и при необходимости готовы скорректировать обслуживание клиентов в этом мессенджере, либо даже закрыть его, если будет соответствующее предписание", - сказал Печатников.

"На сегодняшний день такого решения нет, поэтому банк в Telegram работает, хотя мы перестали его активно "продвигать", - отметил топ-менеджер.

По его словам, на данный момент Telegram-банк используют несколько десятков тысяч клиентов, которые не могут скачать мобильное приложение ВТБ из App Store.

ВТБ 26 апреля сообщил о скором запуске онлайн-банка в VK Мессенджере, который позволит совершать более 80% повседневных финансовых операций, не покидая социальную сеть "ВКонтакте". Среди доступных функций будут: проверка баланса карт и счетов, переводы через Систему быстрых платежей и пополнение баланса мобильного телефона, а также оплата счетов.

ВТБ Анатолий Печатников Telegram Google Play AppStore Роскомнадзор
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