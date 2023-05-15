Обвиняемого в покушении на Прилепина внесли в перечень экстремистов и террористов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес обвиняемого по делу о покушении на писателя Захара Прилепина 30-летнего Александра Пермякова в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник.

Также служба внесла в список признанное в РФ террористическим и запрещенное вооруженное формирование "Легион "Свобода России".

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Автомобиль Прилепина был подорван 6 мая в селе Пионерское Нижегородской области. Водитель погиб, писатель был госпитализирован с тяжелыми ранениями. В тот же день полиция задержала подозреваемого - 30-летнего уроженца Донецкой области Пермякова, который, по информации СКР, в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. 8 мая суд арестовал Пермякова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ (теракт) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

"Легион "Свобода России" был признан террористическим Верховным судом РФ в середине марта.