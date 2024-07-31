Уголовное дело о покушении на Прилепина направлено в военный суд

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и передала в военный суд уголовное дело о покушении на писателя Захара Прилепина, сообщил в среду журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Александра Пермякова. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сказал Иванов.

Пермяков обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

"По версии следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тыс. руб., привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению террористического акта в отношении общественного деятеля Прилепина", - сообщил Иванов.

По его словам, Пермяков прошел обучение стрельбе и сборке взрывных устройств.

"После осуществления в разных регионах России слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая 2023 г. в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Он напомнил, что в результате теракта Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения.

Пермякову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Росфинмониторинг внес Пермякова в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.