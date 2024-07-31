Поиск

Уголовное дело о покушении на Прилепина направлено в военный суд

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и передала в военный суд уголовное дело о покушении на писателя Захара Прилепина, сообщил в среду журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Александра Пермякова. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сказал Иванов.

Пермяков обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

"По версии следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тыс. руб., привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению террористического акта в отношении общественного деятеля Прилепина", - сообщил Иванов.

По его словам, Пермяков прошел обучение стрельбе и сборке взрывных устройств.

"После осуществления в разных регионах России слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая 2023 г. в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Он напомнил, что в результате теракта Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения.

Пермякову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Росфинмониторинг внес Пермякова в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Хроника 06 мая 2023 года – 31 июля 2024 годаПокушение на Захара Прилепина
Захар Прилепин Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Роскомнадзор предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Краснов указал на просчеты властей, сделавшие возможными теракты в Crocus и Дагестане

Защита отбывающего срок Пола Уилана не знает о его местонахождении

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Петербурге начался процесс по делу об убийстве Игоря Талькова

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

МВД за I полугодие прекратило гражданство около 1 тыс. совершивших преступления новых граждан РФ

Кремль пока не получал от Киева конкретных предложений о переговорах

Кремль пока не получал от Киева конкретных предложений о переговорах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });