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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:02

Лавров рассказал о сохранившихся контактах с США

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российско-американских контактов на уровне глав внешнеполитических ведомств сейчас нет, общение идет только по линии администраций президентов по поводу задержанных в России американцев, сообщил телеканалу "Царьград" глава МИД Сергей Лавров.

"Мы не общаемся на уровне министров. Иногда звонят из Вашингтона (из Белого дома) помощнику президента Российской Федерации Юрию Ушакову и посылают один и тот же сигнал: "освободите Пола Уилана", а теперь еще "журналиста" Эвана Гершковича (как они его называют)", - отметил министр.

По его словам, в российско-американских контактах обсуждается и вторая тема - условия, в которых работают дипломаты России в США и американские дипломаты в Российской Федерации.

"Примерно те же вопросы иногда "всплывают" в контактах между нами и европейскими странами", - сказал Лавров.

МИД Сергей Лавров США Пол Уилан Эван Гершкович Юрий Ушаков
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