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Минкультуры пообещало следить за сохранностью раки Александра Невского

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры продолжит следить за неукоснительным соблюдением мер сохранности раки Александра Невского после передачи ее из Эрмитажа в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, при этом речи об отчуждении раки из музейного фонда России не идет, заявили в ведомстве.

"Общим решением Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Эрмитажа и Русской Православной Церкви рака вернется на свое историческое место спустя 101 год. При этом Министерство культуры будет продолжать следить за неукоснительным соблюдением мер сохранности выдающегося шедевра русского искусства XVIII века", - сообщили в министерстве.

Возвращение раки в Лавру будет проводиться в два этапа, ему будет предшествовать "обеспечение температурно-влажностного режима в Троицком соборе и других вопросов сохранения памятника, в том числе, от чрезмерной антропогенной нагрузки. Режимы посещения собора и специальные технические условия по сохранению раки будут согласованы с экспертами".

Также в Минкультуры подчеркнули, что речи об отчуждении раки из музейного фонда России не идет.

"Мемориальный комплекс гробницы благоверного князя Александра Невского" (рака) передается Русской Православной Церкви во временное пользование на 49 лет. Для мониторинга сохранности объекта культурного наследия будут проводиться регулярные проверки со стороны экспертов", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что первый этап возвращения включает перенесение в Троицкий собор деревянных элементов памятника. Этот этап планируется завершить к 12 сентября. Второй этап включает перенесение самой серебряной раки, в которую будут возвращены мощи святого. Перенесение раки планируется завершить до конца 2023 года. Мемориальный комплекс будет установлен в Благовещенской церкви.

13 мая в Петербургской епархии сообщили 13 мая, что рака Александра Невского, хранящаяся в Эрмитаже, готовится к передаче Русской православной церкви.

Эрмитаж и епархия заключили договор, по которому церкви пообещала воссоздать условия состояния воздуха для хранения раки Александра Невского в Лавре, сообщили в Эрмитаже. Директор музея Михаил Пиотровский назвал решение о передаче раки церкви событием мирового значения.

"Эрмитаж исходит из того, что в данный геополитический момент для судеб страны и социального мира в ней соединение мощей с гробницей на территории Лавры приобретает особый смысл, - цитируют в музее слова директора. - Сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности".

Минкультуры Эрмитаж Александр Невский РПЦ
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