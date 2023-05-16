В Кремле связали передачу "Троицы" Рублева РПЦ с "гуманитарными соображениями"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Решение президента передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковки Русской православной церкви было главным образом связано с "гуманитарными соображениями", сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это касается большого количества верующих в нашей стране, для которых икона является большой святыней, которую укрывать в фондах музея не совсем соответствует чаяниям наших верующих", - объяснил он.

Его спросили, советовался ли глава государства с культурным сообществом насчет передачи иконы.

"Подобные решения не принимаются без координации с теми, с кем необходимо координироваться", - ответил Песков.

Рассматривается ли возможность передать церкви другие реликвии, он не в курсе.

15 мая стало известно, что президент Владимир Путин принял решение передать церкви "Троицу" Андрея Рублева в ответ на многочисленные просьбы православных верующих. Предполагается, что образ в течение года будет выставлен в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

За два дня до этого Петербургская епархия сообщила, что рака Александра Невского, хранящаяся в Эрмитаже, будет передана РПЦ. Комментируя эту новость, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал, что "сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности".