С начала года уже около 1 тыс. россиян обращались к врачам из-за укусов клещей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Число обращений граждан в медицинские учреждения с укусами клещей в 1,4 раза превышает аналогичные среднемноголетние значения, с начала года зарегистрировано около тысячи обращений, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"При этом случаи клещевого энцефалита и боррелиоза не выявлены", - говорится в сообщении.

По состоянию на 31 марта, в РФ от клещевого энцефалита привито более 800 тысяч человек, всего же планируется привить до 3 млн человек, информирует пресс-служба.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, регионы не должны пренебрегать противоклещевыми обработками. В 2023 году площадь обработанной территории будет на 10% больше, чем в прошлом, отметила она.

Также в ведомстве сообщили, что ситуация по кори в России в настоящее время находится под контролем. "Однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи Главный государственный санитарный врач РФ поручила активизировать работу по вакцинации не привитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых", - добавили в пресс-службе.