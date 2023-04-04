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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

С начала года уже около 1 тыс. россиян обращались к врачам из-за укусов клещей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Число обращений граждан в медицинские учреждения с укусами клещей в 1,4 раза превышает аналогичные среднемноголетние значения, с начала года зарегистрировано около тысячи обращений, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"При этом случаи клещевого энцефалита и боррелиоза не выявлены", - говорится в сообщении.

По состоянию на 31 марта, в РФ от клещевого энцефалита привито более 800 тысяч человек, всего же планируется привить до 3 млн человек, информирует пресс-служба.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, регионы не должны пренебрегать противоклещевыми обработками. В 2023 году площадь обработанной территории будет на 10% больше, чем в прошлом, отметила она.

Также в ведомстве сообщили, что ситуация по кори в России в настоящее время находится под контролем. "Однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи Главный государственный санитарный врач РФ поручила активизировать работу по вакцинации не привитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых", - добавили в пресс-службе.

Роспотребнадзор
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