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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Патриарх попросил Вайно организовать принесение "Троицы" Рублева в ХХС 4 июня

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращение руководителю кремлевской администрации Антону Вайно с просьбой доставить икону Андрея Рублева "Троица" в кафедральный храм Русской православной церкви 4 июня, на которое в этом году приходится праздник Святой Троицы.

"До 1917 года икона принадлежала Свято-Троицкой Сергиевой лавре и располагалась в иконостасе Троицкого собора. В этом году праздник Троицы приходится на 4 июня. Принимая во внимание особую историко-культурную ценность данной иконы, полагаю правильным в этом году организовать ее принесение на праздник Святой Троицы из Третьяковской галереи в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя города Москвы с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих", - говорится в письме патриарха, которое он зачитал на заседании Синода.

По словам предстоятеля РПЦ, Минкультуры не возражает против переноса образа в храм Христа Спасителя в эти сроки.

15 мая в Московском патриархате сообщили, что президент Владимир Путин по многочисленным просьбам верующих решил передать церкви "Троицу" Рублева. Предполагалось, что образ в течение года будет выставлен в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Комментируя это решение президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что "подобные решения не принимаются без координации с теми, с кем необходимо координироваться". Решение Владимира Путина он объяснил "гуманитарными соображениями": "Это касается большого количества верующих в нашей стране, для которых икона является большой святыней, которую укрывать в фондах музея не совсем соответствует чаяниям наших верующих".

РПЦ Минкультуры Троица храм Христа Спасителя Троице-Сергиева лавра Антон Вайно патриарх Кирилл
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