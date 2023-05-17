Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея ожидает от Минкультуры документов для передачи иконы "Святая Троица" Андрея Рублева из музея в Храм Христа Спасителя, сейчас икона находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи, сообщили в галерее.

"Государственная Третьяковская галерея, являясь федеральным музеем и находясь в ведении своего учредителя - Министерства культуры Российской Федерации, ожидает подписанных Министерством распорядительных документов, на основании которых икона "Святая Троица" Андрея Рублева (Инв.13012), входящая в состав государственной части музейного фонда Российской Федерации, будет передана 4 июня 2023 года для богослужений в Храм Христа Спасителя", - сообщает телеграм-канал музея.

"Все музейные предметы, включенные в состав Музейного фонда РФ, являются неотъемлемой частью культурного наследия народов Российской Федерации, - напомнили в галерее. - Икона "Святая Троица" Андрея Рублева (Инв.13012) закреплена за Государственной Третьяковской галереей на праве оперативного управления, включена в государственную часть Музейного фонда и является собственностью Российской Федерации, чьи полномочия собственника реализует Министерство культуры РФ".

15 мая стало известно, что президент Владимир Путин по многочисленным просьбам верующих решил передать церкви "Троицу" Рублева. Сообщалось, что образ в течение года будет выставлен в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

16 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что попросил руководителя кремлевской администрации Антона Вайно организовать перенос иконы в кафедральный храм РПЦ к 4 июня, на которое в этом году приходится праздник Святой Троицы.

В Минкультуры уточнили, что после этого икону передадут на плановую реставрацию, а затем доставят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, храниться она будет в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима. "Троица" будет передана церкви на долгосрочное ответственное хранение, добавили в ведомстве.

17 июля 2022 года "Троицу" впервые после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе обители 17 и 18 июля. После этого ее обследовали и реставрировали.

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат его кисти.