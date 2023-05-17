Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:02

ВТБ в марте зафиксировал пиковое значение активности мошенников с начала года

ВТБ в марте зафиксировал пиковое значение активности мошенников с начала года
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Эксперты ВТБ в марте зафиксировали 760 тыс. мошеннических атак, что стало пиковым значением с начала года, в апреле и мае отмечается снижение активности злоумышленников, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Пик мошеннической активности в этом году пришелся на март, когда мы зафиксировали 760 тысяч атак злоумышленников. В дальнейшем этот показатель последовательно сокращался, достигнув в майские праздники значений начала года", - сказал Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ, слова которого приводит пресс-служба.

В РоссииВТБ в 2022 г. зафиксировал рост мошенничества в 4 раза, до рекордных 7,8 млн случаевВТБ в 2022 г. зафиксировал рост мошенничества в 4 раза, до рекордных 7,8 млн случаевЧитать подробнее

По данным банка, в майские праздники число обращений в контакт-центр и чат банка по темам, связанным с активностью мошенников, составило около 70 тысяч, что на 55% ниже апреля и на 65% - пикового значения в марте.

Доля клиентов, обратившихся в банк с целью оспорить операции в результате мошеннических действий, за первые две недели мая также снизилась - на 28% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

ВТБ для борьбы с мошенничеством планирует внедрить обновленный сервис определителя номера, который будет доступен пользователям любых операционных систем, а также предоставит сервис проверки фишинговых ссылок на всех платформах. Кроме этого, появятся дополнительные продукты для ограничения операций онлайн, отметили в банке.

Всего с января по апрель ВТБ помог спасти от мошенников средства более 38 тыс. клиентов, заблокировав переводы на 165 тыс. рублей в среднем на каждого из них. Объем спасенных средств на счетах клиентов превысил 6,3 млрд рублей - это на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Интерфакс" опубликовал список лучших университетов по направлению "Государственное и муниципальное управление"

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Два человека пострадали после взрыва в многоэтажке в волгоградской Михайловке

Что произошло за день: вторник, 16 мая

До конца июля продлен запрет на беспилотники и гидроциклы в Петербурге

Колумбиец приговорен в РФ к пяти годам и двум месяцам колонии за фейки об СВО

Приложение "Госуслуги.Дом" обещают запустить по всей России в III квартале

Глава Рособрнадзора не ждет отмены ЕГЭ в ближайшие десять лет

Глава Рособрнадзора не ждет отмены ЕГЭ в ближайшие десять лет

Патриарх попросил Вайно организовать принесение "Троицы" Рублева в ХХС 4 июня

Клишас увидел в проекте приказа ФСБ об обследовании зданий фиксацию существующего порядка

Клишас увидел в проекте приказа ФСБ об обследовании зданий фиксацию существующего порядка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });