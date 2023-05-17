ВТБ в марте зафиксировал пиковое значение активности мошенников с начала года

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Эксперты ВТБ в марте зафиксировали 760 тыс. мошеннических атак, что стало пиковым значением с начала года, в апреле и мае отмечается снижение активности злоумышленников, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Пик мошеннической активности в этом году пришелся на март, когда мы зафиксировали 760 тысяч атак злоумышленников. В дальнейшем этот показатель последовательно сокращался, достигнув в майские праздники значений начала года", - сказал Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ, слова которого приводит пресс-служба.

По данным банка, в майские праздники число обращений в контакт-центр и чат банка по темам, связанным с активностью мошенников, составило около 70 тысяч, что на 55% ниже апреля и на 65% - пикового значения в марте.

Доля клиентов, обратившихся в банк с целью оспорить операции в результате мошеннических действий, за первые две недели мая также снизилась - на 28% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

ВТБ для борьбы с мошенничеством планирует внедрить обновленный сервис определителя номера, который будет доступен пользователям любых операционных систем, а также предоставит сервис проверки фишинговых ссылок на всех платформах. Кроме этого, появятся дополнительные продукты для ограничения операций онлайн, отметили в банке.

Всего с января по апрель ВТБ помог спасти от мошенников средства более 38 тыс. клиентов, заблокировав переводы на 165 тыс. рублей в среднем на каждого из них. Объем спасенных средств на счетах клиентов превысил 6,3 млрд рублей - это на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 года.