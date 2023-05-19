Мошенники стали звонить клиентам банков по видеосвязи через мессенджеры

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Мошенники стали звонить гражданам по видеосвязи через мессенджеры под видом сотрудников банков, чтобы получить доступ к их личным данным, сообщила пресс-служба ВТБ.

"Все подобные звонки совершаются исключительно с целью получения персональной информации в преступных целях, возможно даже для получения фотографий и видеоизображений клиентов", - сказал Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ, слова которого приводит пресс-служба.

"Важно отметить, что реальные сотрудники банка не будут использовать подобные каналы коммуникации", - добавил он.

Первый звонок совершается через мессенджер или по обычной телефонной связи. Если собеседник не верит, что с ним общается сотрудник банка, то злоумышленник перезванивает по видеосвязи, изображая обслуживание из банковского офиса.

Убедив клиента банка в том, что перед ним якобы сотрудник кредитной организации, мошенники используют популярные схемы кражи средств - предлагают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на "безопасный счет", или просто начинают запрашивать СМС-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента банка.

"Сегодня мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников. Доля звонков в них выросла почти на 15 п.п. с начала года, и сейчас достигает 64%, существенно обогнав телефонные атаки", - отметил Чугунов.

По данным ВТБ, за январь-апрель на клиентов банка было совершено более 2,7 млн мошеннических атак, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом банку удалось спасти более 6,3 млрд рублей на счетах клиентов, что также на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 года.