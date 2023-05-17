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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Комитет палаты представителей США призвал Россию освободить Гершковича и Уилана

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Комитет палаты представителей США по иностранным делам принял резолюцию, призывающую к освобождению находящегося под следствием в России гражданина США Эвана Гершковича, сообщает Wall Street Journal.

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Резолюция была принята комитетом единогласно.

Кроме того, единогласным голосованием была принята резолюция, призывающая к освобождению находящегося в заключении в РФ Пола Уилана.

"Эван невиновен", - цитирует издание председателя комитета палаты представителей по иностранным делам, республиканца Майкла Маккола.

В свою очередь, главный демократ в комитете Грегори Микс сказал: "Мы должны недвусмысленно заявить, что мы поддерживаем Эвана, что мы поддерживаем Пола Уилана, что мы поддерживаем их семьи".

Теперь резолюции должны пройти голосование в палате представителей полного состава.

Такие резолюции не имеют юридической силы, но демонстрируют поддержку Конгрессом политики администрации США.

О задержании Гершковича, гражданина США, 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.

США Эван Гершкович Россия Пол Уилан
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