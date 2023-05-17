ЦБ введет требования к капиталу страховщиков в зависимости от доли рынка ОСАГО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Банк России планирует ввести дифференцированные требования к капиталу страховой компании в зависимости от занимаемой ею доли рынка ОСАГО, говорится в пояснительной записке к проекту указания, подготовленного регулятором.

Изменения будут внесены в положение ЦБ №781 "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков".

"Увеличение требований к размеру капитала при превышении страховщиком определенной доли рынка ОСАГО призвано ограничить влияние рисков финансовой устойчивости отдельных страховщиков с высокой долей рынка на вид страхования ОСАГО в целом. С учетом накопленных резервов крупнейшим страховщикам на данный момент не требуется дополнительный капитал", - говорится в пояснительной записке.

Проект указания предусматривает внедрение в регулирование риск-чувствительного подхода, направленного на стимулирование финансирования структурной перестройки экономики.

"Также проект предусматривает учет риска досрочного прекращения и изменения условий договоров страхования, что является очередным шагом к внедрению риск-ориентированного подхода к регулированию платежеспособности страховщиков", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, отмечается в документе, риск досрочного прекращения и изменения условий договоров страхования учитывает вероятность уменьшения собственных средств (капитала) страховщика в результате расторжения или изменении условий договоров страхования.

"Учет риска досрочного прекращения и изменения условий договоров страхования позволит более точно оценивать финансовую устойчивость и платежеспособность страховщиков, что даст возможность отменить ограничение на неотрицательность страховых резервов и исключить расчет кредитного риска в отношении будущих страховых премий", - следует из пояснительной записки.

Проект указания также предусматривает закрепление в регулировании следующих мер поддержки страхового рынка: право на списание стоимости заблокированных активов для страховых организаций, не выплачивающих дивиденды (не распределяющих прибыль), в течение 10 лет, начиная с 1 января 2023 года, и временное смягчение норматива достаточности капитала страховщиков до 31 декабря 2024 года.

С 1 января 2023 года пороговое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) страховщика и принятых обязательств было установлено в размере 1,01 с последующим восстановлением в течение двух лет до значения 1,05 (увеличение на 0,01 каждые полгода).

Предложения и замечания к проекту указания принимаются с 17 по 31 мая.