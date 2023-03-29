ЦБ РФ с 1 апреля введет новые требования к информированию клиентов страховых компаний

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Банк России с 1 апреля 2023 года вводит новые требования к информированию страхователей страховщиками при заключении договоров добровольного страхования, сообщает ЦБ РФ.

Новый порядок не распространяется на договоры инвестиционного (накопительного) страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заемщика - правила информирования по этим видам уже действуют с 25 марта 2022 года и с 1 октября 2022 года соответственно, говорится в сообщении.

"С 1 апреля 2023 года страховщики до заключения договора добровольного страхования будут предоставлять клиентам (физическим лицам) ключевой информационный документ (КИД). Он должен содержать информацию об основных условиях страхового продукта в объеме, не превышающем трех печатных страниц формата А4", - уточняет ЦБ.

В частности, КИД должен содержать информацию о перечне страховых рисков, событиях, которые не являются страховым случаем, порядке получения страховой выплаты, основаниях для возврата страховой премии и досудебном урегулировании спора.

На первой странице КИД будет указываться адрес страховщика для направления юридически значимых сообщений (например, заявление об отказе от услуги или на получение возмещения), а также адрес страницы сайта страховщика для ознакомления с правилами добровольного страхования, на основании которых подготовлена памятка.

"КИД позволит потребителям не только получить в доступной форме информацию об основных условиях страхового продукта до заключения договора (при покупке электронного полиса - до уплаты страховой премии (страхового взноса)), но и сравнить при необходимости страховые продукты у нескольких страховщиков", - считает регулятор.

Кроме того, новым порядком предусмотрена ответственность страховщика за нарушение обязанностей по предоставлению этой информации. Так, ему придется вернуть страховую премию (за вычетом средств за использованный период страхования), если клиент откажется от продукта из-за того, что ему не предоставили по новому порядку информацию о договоре страхования, передали неполную или недостоверную информацию. "В этом случае страховщику придется перечислить деньги клиенту в течение семи рабочих дней с даты, когда от клиента получено заявление об отказе от договора страхования", - говорится в сообщении ЦБ.