ЦБ планирует включить риск расторжений договоров для оценки финустойчивости страховщиков

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ключевым нововведением Банка России при разработке новой редакции опубликованного проекта нормакта о финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков следует считать включение риска расторжения договоров, сообщил журналистам директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

"Значимый момент проекта нормакта - это риск расторжений. Как мы видим, это должно высвободить капитал для страховых компаний. У нас есть процентный риск, у нас есть кредитный риск, есть валютный риск и будет еще один новый - риск расторжения договоров", сказал он в кулуарах конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию.

На страховом рынке всегда есть два подхода: расширение возможностей инвестиций и консервативный подход - запас капитала для сохранения устойчивости. "Здесь надо считать очень точно. Чем более грубые используются цифры - либо компания будет финансово неустойчивая, что регулятора не устроит, либо будет перерезервирование, поскольку цифры грубые. Хочешь хоть малейшего уточнения, всегда нужно посчитать детальней, точнее", - пояснил Смирнов.

В ходе выступления на конференции ВСС он обратил внимание, что "для ряда компаний переход к новому положению регулятора (781П) с точки зрения кредитного риска является достаточно болезненной историей, особенно для тех, кто много продает полисы в рассрочку".

Банк России "будет готов от него просто отказаться, но, поскольку объективные риски есть, готов заменить эту историю на риск расторжения", сказал Смирнов.

"Мы будем продолжать изменять нормативные акты требования к финансовой устойчивости так, чтобы у страховщиков были ресурсы, чтобы они могли продолжать страховать и инвестировать. Частным случаем такого подхода следует считать уточнение порядка расчета резервов, мы сократили резервы порядка 12% по итогам 2022 года, при том же качестве финансовой устойчивости страховщиков ", - отметил он.

В ходе выступления глава департамента ЦБ напомнил, что переход на стандарт МСФО 17 для страховщиков был отсрочен с 2023 года до 2025 год, поскольку введение стандарта в 2023 году было бы "действительно вызовом", потребовало бы "траты ресурсов". Однако отсрочка исполнения не означает отмены - "поэтому стандарт МСФО 17 вводиться будет".

"Финансовая устойчивость - это наша "священная корова", мы считаем правильным положение дел, когда клиенты страховщика не должны задумываться о том, что может ли с ним что-то произойти и что-то пойти не так. Для клиента страховщик всегда должен быть финансово устойчивый", - подчеркнул представитель регулятора.

Те послабления по финансовой устойчивости, которые ЦБ вводились "в значительной степени продлевать не планируется". По словам Смирнова, в частности, "никаких послаблений по отчетности нет". Страховщики "настолько хорошо сыграли, что у нас рука не поднимается к вам относиться льготно".

В развитие темы он пояснил журналистам, что "есть ряд страховых компаний, которые используют меры поддержки, но насколько мы видим, в основном использование мер поддержки - это скорее позиция консервативных финансовых директоров, которым комфортнее иметь больше запас капитала на всякий случай. И второй вариант - это компании, которые более оптимистично смотрят в будущее говорят, хотят иметь возможность платить дивиденды. Они готовы пойти на переоценку по рынку и не использовать мер поддержки регулятора. У нас логика следующая - если ты хочешь платить дивиденды, то не применяешь меры поддержки".

ЦБ как регулятору "с учетом потребности в капитале на страховом рынке, в том числе для увеличения собственного удержания, конечно, хотелось бы, чтобы компании в большей степени сохраняли капитал у себя, но такие решения - право каждой конкретной компании", сказал Смирнов журналистам.

Выступая на конференции ВСС, зампред Банка России Филипп Габуния констатировал, что "cтраховой рынок прошел шоки невероятной силы, которые ударили по финансовому рынку РФ, прошел достойно, спокойно, принятые ЦБ меры и усилия самих компаний позволили достаточно безболезненно это пройти".