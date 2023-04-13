Осужденного по делу "Зимней вишни" Генина отпустили под подписку о невыезде

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд по просьбе защиты начальника пожарного караула Сергея Генина, осужденного по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", и изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Тарасюк.

В ноябре 2021 года Генин был приговорен к пяти годам колонии за халатность. В марте 2023 года стало известно, что он страдает онкозаболеванием и ему необходимо лечение. Позже его поместили в больницу, при нем находится конвой. Защита попросила суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

"Мой подзащитный сейчас находится на лечении в больнице, его срок заключения истекает 25 апреля. Но из-за того, что в больнице находится конвой, эти ограничения усложняют процедурные вопросы и посещение врачей", - сообщала Тарасюк.

Суд рассмотрел все доводы и принял положительное лечение.

Пожар в Кемерово в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети. К уголовной ответственности в связи со случившимся были привлечены сотрудники МЧС, вплоть до бывшего руководителя кемеровскго главка министерства Александра Мамонтова, руководители компании-собственника ТРЦ, управляющая и техдиректор здания центра, охранник и глава компании, которая обслуживала в "Зимней вишне", а также представители Госпожарнадзора и Госстройнадзора.