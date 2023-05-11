Бывший глава ГУ МЧС Кузбасса отверг обвинения в халатности на процессе о "Зимней вишне"

Бывший начальник ГУ МЧС Кузбасса отверг обвинения в халатности в суде

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов по просил суд оправдать его по обвинению в халатности, которое ему было предъявлено после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом из Центрального суда Кемерова сообщил корреспондент "Интерфакса".

Мамонтова обвиняют в халатности, повлекшей гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК) и растрату, совершенную группой лиц с использованием судебного положения (ч. 4 ст. 160 УК).

"Я не только не знал, но и не мог знать о наличии на объекте ТРЦ нарушений требований пожарной безопасности. Более того, я не обладал полномочиями остановить эксплуатацию ТРЦ, применить меру в виде временного запрета деятельности", - сказал Мамонтов в суде 11 мая.

Также он заявил, что по закону не имел права организовывать внеплановую проверку ТРЦ, а плановая была назначена на 2020 год. Ссылаясь на показания свидетелей, он сказал, что причиной гибели людей в ТРЦ "Зимняя вишня" могли стать неверные действия при эвакуации, на которые лично он повлиять не мог.

Также подсудимый отметил, что выводы экспертов об исключении таких причин пожара, как неосторожное обращение с огнем или умышленный поджог, могут быть ошибочны.

"Данный вывод экспертов, свидетельствует о том, что никакой другой причины пожара, кроме технической, они не рассматривали. При наличии двух взаимоисключающих экспертиз по делу о расположении очага пожара за основу было необоснованно взята недостоверная электротехническая причина. В судебной фото-видео-технической экспертизе речь идет о внешнем источнике зажигания, который возможен только при неосторожном обращении с огнем или поджоге", - добавил Мамонтов.

Он завершил свою часть прений просьбой к суду о вынесении оправдательного приговора по обвинению в халатности.

4 мая он попросил оправдать его и по обвинению в растрате.

2 мая проходящий по этому же делу бывший главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев также заявил суду о полной невиновности. Ему вменили мошенничество и халатность. Дело о халатности он назвал сфабрикованным.

Обвинение считает, что Мамонтов и его подчиненный Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, но не организовали проверку здания, и их халатность привела к пожару и невозможности его потушить неисправной системой тушения. Обвинение в растрате Мамонтову предъявили в связи с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством трех человек.

На прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить Мамонтова к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей, лишить его специального звания "генерал-майор" и запретить ему занимать государственные должности на 3 года. Похожее наказание прокурор попросил назначить Терентьеву: 10 лет колонии общего режима, 120 тысяч рублей штрафа, лишение звания подполковника внутренней службы и запрета занимать госдолжности на три года.

При пожаре в "Зимней вишне" 25 марта 2018 года погибли 60 человек, 37 из них - дети.