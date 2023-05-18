"Сахалинская энергия" оспорила в суде односторонний отказ Maersk от фрахтования буксиров

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Оператор проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия" - подал иск в арбитражный суд Сахалинской области к ООО "Свицер Сахалин Терминал Тоуэдж" о признании недействительным одностороннего отказа от договора о фрахтовании морских судов на определенный срок от 1 сентября 2012 года, говорится в картотеке суда.

Отказ выразился в уведомлении от 17 апреля 2023 года.

Суд назначил предварительное заседание на 16 июня и привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Svitzer Sakhalin B.V. (Нидерланды).

"Свицер Сахалин Терминал Тоуэдж"("Свицер СТТ") является российской структурой буксирного подразделения Maersk.

24 апреля суд по иску "Сахалинской энергии" в качестве обеспечительных мер наложил арест на четыре буксира Свицер СТТ, которые работают на "Сахалин-2".

Арестованное имущество определено передать на хранение ООО "СИП менеджмент" с возможностью пользоваться им, включая проведение буксирных операций и перевозки пассажиров после получения необходимых разрешений. Непосредственным судовладельцем буксиров является Svitzer Sakhalin B.V. Суда находились в аренде по договору фрахтования, который был заключен между "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" (СЭИК, бывший оператор проекта "Сахалин-2") и ООО "Свицер СТТ" в 2012 году.

По указу президента РФ Владимира Путина оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd (СЭИК) c Бермудских островов заменен на российское ООО "Сахалинская энергия".

Согласно исковому заявлению, 1 ноября 2022 года "Свицер Сахалин", СЭИК и "Сахалинская энергия" заключили соглашение о новации по договору, в рамках которого все права и обязанности СЭИК были переданы СЭ. На момент подачи искового заявления договор действовал, все буксиры находились в пользовании "Сахалинской энергии" в порту Пригородное.

17 апреля 2023 года, говорится в заявлении, "Свицер Сахалин" направил в адрес СЭ уведомление о незамедлительном приостановлении исполнения договора со ссылкой на наступившие форс-мажорные обстоятельства, сославшись на полученное от Svitzer письмо о планируемом прекращении бербоут-чартеров, в котором собственник буксиров потребовал в течение 7 дней сменить флаги судов и передислоцировать суда из территориальных вод РФ.

"Сахалинская энергия" уведомило контрагента о неправомерности прекращения договора, поскольку его исполнение не запрещено санкциями ЕС. СЭ отмечает, что перерыв в исполнении договора не допустим, поскольку добыча, сжижение природного газа и его отгрузка являются безостановочным технологическим процессом, в результате нарушения которого будут нанесены колоссальные убытки как компании, так и Российской Федерации.

ООО "СИП Менеджмент" уже является агентом заявителя по договору агентирования для целей исполнения договора и готово принять спорные буксиры на хранение, отмечает СЭ. При этом принятие испрашиваемых мер не приведет к умалению имущественных интересов ответчика или нанесению убытков, поскольку буксиры изначально находились в пользовании заявителя по договору, а ООО "Свицер Сахалин" получил и получает оплату аренды буксиров.

По отчетам компаний, 75% "СИП Менеджмент" принадлежит "УК Проект Групп", 25% - у "Сахалин-Шельф Сервис" (на 52,6% принадлежит ЗАО "Восточная Инвестиционно-промышленная компания", 25,7% у Marubeni, 21,65% - у International Development Services). Сергей Богданчиков владеет 52,57% в "Восточной инвестиционно-промышленной компании".

Maersk в 2022 году заявила о прекращении работы на российском рынке. Все сервисы в Россию и из России были прекращены в первом квартале 2022 года, в третьем квартале 2022 года была закрыта сделка по продаже 30,75% акций компании Global Ports Investments.

Процесс продажи оставшихся активов - двух складов и четырех буксиров - продолжается, говорилось в отчетности компании в начале 2023 года. В феврале 2023 года Maersk вышел из логистического сегмента в России, продал складские комплексы в Санкт-Петербурге и Новороссийске.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2022 года компания произвела около 11,5 млн т СПГ и порядка 3,7 млн т нефти марки Sakhalin Blend.

Оператор проекта - ООО "Сахалинская энергия", совладельцами которого являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi. Планируется вхождение "НОВАТЭКа" в состав владельцев вместо ушедшей Shell. Тем не менее Shell заявляет, что средства за долю в "Сахалин-2" не получила и сохраняет свои законные права в СЭИК.